Vendsyssel-direktør: Jeg har ikke travlt

FODBOLD: Vendsyssel FF indleder allerede 15. juli klubbens første flirt med Superligaen. Men efter tirsdagens overbevisende 4-1-sejr over AC Horsens, er stressniveauet faldet i den sportslige sektor.

- Der var betydeligt flere ting, der fungerede end mod Silkeborg senest. Vi havde også flere spillere med igen, fordi de er blevet skadesfri, så vi havde mere kvalitet at skyde med fra bænken, forklarer direktør Mogens Krogh.

Han mener ikke, at han har travlt med at finde yderligere nyt blod til truppen før premierekampen mod OB.

- Som jeg lige vurderer det nu, er det yderligere tre spillere, vi skal ud og finde for at gøre truppen intakt. Og det kan godt være, at et par stykker af dem først bliver hentet, når turneringen er gået i gang, og vi har fået set, om der er en bestemt position, der er mere oplagt end andre. Vi skal være helt sikre på, at vi henter de rigtige spillere ind, så jeg har ikke travlt, siger Mogens Krogh.

Han kunne tirsdag se den hollandske forsvarsspiller Sander Fischer og den amerikanske angriber Seyi Adekoya levere gode indsatser i testkampen mod Horsens.

- Nu skal vi evaluere det hele sammen med trænerteamet, men det jeg så, var i hvert fald meget positivt. Sander er ikke verdens hurtigste spiller, men han lavede jo stort set ingen fejl og er en både klog og rutineret spiller med god lyd på. Adekoya er en god omstillingsspiller, der hele tiden har bygget på, mens han har trænet med os. Så jeg udelukker ikke noget omkring de to, lyder det fra Mogens Krogh.