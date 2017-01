HERNING: Vendsyssel FF var fredag på besøg i Ikast for at duellere mod FC Midtjyllands superligahold i årets første testkamp. Det slap vendelboerne hæderligt fra med 2-2 som slutresultat.

Vendsyssel startede som lyn og torden og førte 2-0 efter bare fem et halvt minut. Stadionuret havde blot rundet 30 sekunder, da Christian Overby lagde bolden perfekt tilbage til Thomas Dalgaard, der koldt sparkede den ind i modsatte hjørne.

Samme Dalgaard var oplægger i det 6. minut, da han i en omstilling spillede perfekt i dybden til prøvespilleren Ninos Gouriye, der koldt sparkede bolden ind i modsatte hjørne bag Mikkel Andersen. Hollænderen gjorde en ganske god figur i de 45 minutter, han spillede.

Midtjyderne, der havde profiler som Kian Hansen, Jakob Poulsen, Rafael van der Vaart og Paul Onuachu med fra start, skulle bruge lang tid på at vågne op. Og Vendsyssel havde i slutningen af første halvleg flere store chancer for at øge føringen. Tættest på kom Jens Kristian Sørensen med et hovedstød på overliggeren.

I pausen skiftede FCM 10 mand, mens vendelboerne nøjedes med det halve. Den omstilling klarede hjemmeholdet bedst. De dominerede de sidste 45 minutter, og derfor var det ikke ufortjent, at de endte med at udligne.

Reduceringen til 2-1 kom hurtigt, da Mikael Anderson følt sparkede bolden op i det ene målhjørne bag en sagesløs Nicolai Flø, der stod hele kampen i VFF-målet.

Udligningen ærgrede dog Vendsyssel, da den faldt på et straffespark fra den tyndere ende i det 79. minut. Det omsatte Mikael Anderson stensikkert for midtjyderne.