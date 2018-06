Vendsyssel FF forstærker forsvaret

FODBOLD: Vendsyssel FF og Søren Henriksen har indgået en aftale, der gælder frem til sommeren 2020.

Søren Henriksen har tidligere spillet for Vendsyssel FF, men skiftede til FC Helsingør, da de sidste sommer sikrede sig oprykning til landets bedste række.

Nu er Søren Henriksen tilbage i Vendsyssel FF, og det glæder cheftræner Jens Berthel Askou.

- Med tilgangen af Søren Henriksen får vi endnu en spiller til bagkæden med erfaring fra Superligaen. Hertil kommer at Søren har optrådt som anfører for sit hold - og kommer tilbage til Vendsyssel FF som en bedre spiller efter 35 kampe for FC Helsingør. Søren har tidligere været en vigtig del af Vendsyssel FF´s jagt på oprykning til Superligaen og vi glæder os til, at han nu kan bidrage til, at vi etablerer os i rækken, siger Jens Berthel Askou.