Vendsyssel FF henter chef i AaB

FODBOLD: Fodboldklubben Vendsyssel FF udvider direktionen og har med virkning fra 1. september ansat Lars Glinvad som administrerende direktør med ansvar for alle kommercielle forhold og marketing.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Lars Glinvad kommer fra en stilling som salgsdirektør i AaB.

Direktion i Vendsyssel FF består herefter af Lars Glinvad og Mogens Krogh.

Mogens Krogh havde tidligere også det administrative og kommercielle ansvar, men overgår nu til alene at have ansvaret for alle sportslige forhold. Lars Glinvad og Mogens Krogh vil være sidestillede og referer begge direkte til bestyrelsen. Mogens Krogh vil få titel af sportsdirektør.

- Mogens Krogh har det seneste år med stor dygtighed opbygget en relativ ny spillertrup og en helt ny sportslig organisation - og på trods af det alligevel været med til at sikre os oprykning til Superligaen. Som ny Superligaklub må vi også erkende, at såfremt vi stadig ønsker at rykke os på sportslige plan, så kræver det en sportsdirektør, som kan koncentrer sig 100 procent om det sportslige - og som ikke skal bruge tid på det administrative og andre arbejdsopgaver, siger bestyrelsesformand Jacob Andersen.

Ledergruppen i Vendsyssel FF nu af Mogens Krogh, Lars Glinvad, salgschef Aage Strøm og cheftræner Jens Berthel Askou.