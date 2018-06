Vendsyssel FF henter midtbanemand permanent

FODBOLD: Morten Knudsen og Vendsyssel FF har valgt at forlænge samarbejdet i yderligere tre år.

Den unge midtbanemand optrådte i forårssæsonen for vendelboerne, og begge parter har været meget interesseret i at fortsætte samarbejdet.

Cheftræner i Vendsyssel FF Jens Berthel Askou er tilfreds med, at klubben har sikret sig Morten Knudsen på en permanent aftale.

- Jeg er meget begejstret for, at vi har fået forlænget aftalen med Morten Knudsen. Han træder nu ind i Superligaen som en selvtillidsfuld ung mand, der er ekstrem sulten efter at vise de store kvaliteter han besidder. Morten har flyttet sig enormt i vores stærke udviklingsmiljø, selvom han måtte spille sig ind på holdet og vikariere på en uvant plads som højre back i starten af forårssæsonen. Mod slutningen af sæsonen viste han så på sin favoritposition på den centrale midtbane, specielt i playoffkampene mod Lyngby, hvilket kæmpe potentiale og talent han besidder - og ikke mindst beviste han at han har niveauet til at begå sig i Superligaen, siger Jens Berthel Askou.

Morten Knudsen og den øvrige del af Superligatruppen starter træningen op til den nye sæson på torsdag.