HJØRRING: Fodboldklubben Vendsyssel FF har nu gennemført vinterens første signing.

den 21-årige prøvespiller Dario Tanda har gjort så godt et indtryk, at klubben har valgt at give ham en kontrakt gældende frem til sommeren 2018.

- Dario Tanda viste sig at være en teknisk meget dygtig spiller, som vi er sikre på at kan indgå i et godt samarbejde med vores andre dygtige midtbanespillere. Han er meget dygtig med bolden, og vil helt sikkert være en spiller, som vil tilføre vores offensiv yderligere styrke. Dario har ikke spillet kampe i efteråret og har derfor formmæssigt et lille efterslæb. Vi skal i de kommende måneder bygge formen op, så han kan udfylde det store potentiale han besidder, siger formanden for det sportslige udvalg, Erik Rasmussen.

Dario Tanda glæder sig til at tørne ud i den danske 1. division

- Jeg var meget imponeret over forholdene på træningsanlægget og kvaliteten på træningen under Joakim Mattsson og Erik Rasmussen. Jeg skal i den kommende periode træne hårdt, så jeg kan finde formen hurtigt og hjælpe Vendsyssel FF på banen. Jeg er taknemmelig over, at have fået chancen og vil gøre alt for at blive en succes i Vendsyssel FF, siger Dario Tanda.

Han har fået sin fodboldopdragelse i den hollandske klub Twente, men har senest været på kontrakt i Go Ahead Eagles i den næstbedste hollandske række.