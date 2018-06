Vendsyssel FF i dialog med forsvarsprofiler

FODBOLD: Vendsyssel FF jagter forstærkninger til forsvaret.

NORDJYSKE erfarer, at der er dialog mellem Vendsyssel FF og de to forsvarsspillere Alexander Juel Andersen og Søren Henriksen. Sidstnævnte har tidligere optrådt for Vendsyssel FF, inden han skiftede til sin nuværende arbejdsgiver FC Helsingør.

Søren Henriksen har angiveligt en beskeden frikøbsklausul i sin kontrakt, som Vendsyssel FF er klar til at betale. Nu mangler de to parter at blive enige om en kontrakt.

Sportschef i Vendsyssel FF Mogens Krogh ønskede ikke at kommentere ret meget på sagen.

- Det kan jeg ikke sige så meget om. Der har været en dialog, men hvor langt vi er, vil jeg ikke kommentere på, siger Mogens Krogh.

NORDJYSKE er ikke lykkes med at træffe Søren Henriksen, men han ønsker angiveligt at holde sine muligheder åbne, og det er en af årsagerne til, at der ikke er skrevet under på en aftale endnu.

Alexander Juel Andersen skulle være længere i sine forhandlinger med vendelboerne, men det økonomiske er ikke helt på plads endnu. Alexander Juel Andersen blev i foråret enig med AGF om, at det var bedst, hvis den rutinerede forsvarsspiller søgte nye græsgange. Det ser nu ud til at komme Vendsyssel FF til gode.