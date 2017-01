HJØRRING: I den kommende uge tester Vendsyssel FF henholdsvis Dario Tanda og Martin "Polle" Christensen. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Dario Tanda er 21 år. Han har senest været på kontrakt i FC Twente og PEC Zwolle.

- Dario Tanda har et interessant CV med ungdomslandsholdskampe for Holland. Han har spillet mere end 40 kampe i den hollandske Jupiler League, og han har erfaring fra Æresdivisionen. Dario er en hurtig, angribende midtbanespiller med en rigtig god teknik, som vores sportslige team glæder sig til at vurdere nærmere, siger formand for det sportslige udvalg, Erik Rasmussen.

Martin "Polle" Christensen er 29 år, og han har senest været på kontrakt hos Helsingborg i Allsvenskan. Han har tidligere spillet for Atvidaberg, Haugesund, HB Køge og Rimini.

- Martin har masser af erfaring fra de øverste rækker i Danmark, Sverige og Norge, og han har nogle rigtig spændende egenskaber, som vi også glæder os til at vurdere den næste uges tid eller mere, siger Erik Rasmussen.