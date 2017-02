VRÅ: 1. divisionsholdet Vendsyssel FF (VFF) testede tirsdag aften formen mod Vejgaard, der frister en tilværelse i bunden af 2. division.

Kampen endte med en favoritsejr, men VFF måtte kæmpe hårdt for 1-0 sejren, der blev sikret på et flot langskudsmål af klubbens nye hollandske spiller, Ninos Gouriye, et kvarter før tid.

- De gjorde det virkelig godt, og selvom vi sad på spillet, skabte vi ikke så meget i første halvleg. Men vores fokus var også at spille til nul, og det gjorde vi godt. Efter pausen fik vi lidt mere plads, uden at vi dog skabte mange chancer, opsummerede VFF-træner Joakim Mattsson efter kampen.

Hjemmeholdet testede den brasilianske angriber Pedro Enrique i anden halvleg, og han gjorde en fin figur.

- Det er en lille og meget bevægelig angriber. En anderledes type en dem, vi har i forvejen. Vi ser ham an de kommende dage, så det er for tidligt at sige, om han har en fremtid hos os, sagde Joakim Mattsson.