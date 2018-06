Vendsyssel fik smæk i Silkeborg

FODBOLD: Vendsyssel FF fik ikke nogen god start på striben af træningskampe frem mod superligadebuten. Torsdag tabte de 3-0 på udebane til nedrykkerne fra Silkeborg.

Vendsyssel lagde ellers optimistisk fra land på JYSK Park. Det var bare spillet fem minutter, da Moses Opondo spillede Sebastian Czajkowski fri i dybden, men den nyankomne angriber fra B93 sparkede fladt forbi fjerneste stolpe.

I det 9. minut fyrede hollænderen Ninoas Gouriye af fra kanten af feltet og tvang Silkeborg-keeper Thomas Nørgaard til en god redning.

Vendsyssel blev tvunget til en udskiftning allerede efter 11 minutter, da Mohammed Diarra vred om på anklen. Det gav chancen i midterforsvaret til den svenske prøvespiller Andreas Murbeek, der senest har været i Skive.

Mange Silkeborg-tilbud

Hjemmeholdet vågede op efter 20 sløve indledende minutter og satte Vendsyssel under tryk. Dennis Flinta headede et stor mulighed forbi mål, inden Davit Skhirtladze i det 35. minut tvang Nicolai Flø til at diskede op med en fremragende redning på et hovedstød.

Jeppe Okkels krøllede i det 37. minut et langskud på overliggeren, og så løb vendelboerne tør for held. Sekunder senere sparkede Mikkel Vendelbo et indlæg fra højre fladt i nettet til 1-0 fra sin position bagerst i feltet.

I pausen skiftede Vendsyssel seks mand, og det gjorde ikke noget godt for spillet.

To tilbud til Lucas Jensen

Anden halvleg startede dog med et godt tilbud til Vendsyssels Lucas Jensen, der måtte se Thomas Nørgaard redde. Det samme skete i det 54. minut, hvor et dårligt første touch gjorde vinklen spids for kantspilleren.

Men Silkeborg fortsatte dominansen på bolden, og det blev 2-0 i det 58. minut, da Magnus Mattsson scorede direkte på frispark.

Minuttet efter fik den indskiftede amerikanske prøvespiller Seyi Adekoya en god chance for at reducere for Vendsyssel, men angriberens ellers gode første træk blev fulgt op af en sløj afslutning.

Straffe og skade

I det 64. minut begik Søren Henriksen straffespark, men Vendsyssel slap for yderligere tiltale, da Vladimir Rodic hamrede det store tilbud på overliggeren.

Netop Søren Henriksen, der er kommet til fra Helsingør for at skulle styre forsvaret, blev udskiftet midtvejs i anden halvleg og tog sig til låret.

Fra bænken kunne han se Vladimir Rodic råde bod på sin straffemisser, da han scorede til 3-0 på et godt tørt hug i det 78. minut.

Vendsyssel fik i løbet af kampen set tre prøvespillere an. Udover nævnte Andreas Murbeek og Seyi Adekoya var det midtbanespilleren Kyle Ebecilio.

Daniel Christensen, der er hentet til som ny venstre back, var ikke med i kampen, da han netop er blevet far. Desuden har Vendsyssel Allan Høvenhoff, Jakob Hjorth, Andreas Kaltoft, Marcus Solberg, Benjamin Lund og Emmanuel Ogude på skadeslisten.