Vendsyssel forstærker midtbanen

FODBOLD: Vendsyssel FF forstærker sig med den 23-årige midtbanespiller Mikkel Wohlgemuth, der kommer til klubben fra topholdet i NordicBet-Ligaen, HB Køge.

HB Køge har imponeret i starten af sæsonen i 1. division, hvor holdet har vundet fire af de første fem kampe.

- Mikkel er en meget dynamisk centralmidtbanespiller, som er meget dygtig med bolden. Han har udviklet sig rigtig godt i HB Køge, og har været en stor profil for dem og i NordicBet Ligaen generelt. Desuden har han et stort løbepensum, god fysik og så er han en klog spiller, der har forcer i det opbyggende spil. Han er skolet godt i FC København, hvor han var et af de største talenter i sin årgang, indtil han desværre blev ramt af et par alvorlige skader, hvilket ikke har slået ham ud, siger cheftræner Jens Bertel Askou.

- Jeg er glad for at være kommet til klubben. Det er gået lidt stærkt den seneste uges tid, men vi har haft nogle gode snakke, og har fundet hinanden og det er jeg glad for. Som fodboldspiller er jeg en leder og har et stærkt vindergen. Derudover er jeg duelstærk og vil gerne have bolden, siger den nye mand i Vendsysse-trøjen, Mikkel Wohlgemuth.