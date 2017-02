HJØRRING: Mandag aften faldt der en lille bombe i 1. division i fodbold. Vendsyssel FF har fyret cheftræner Joakim Mattsson med øjeblikkelig virkning. I stedet overtager Erik Rasmussen tøjlerne.

- Det har været en meget svær beslutning, da Joakim er et dejligt menneske og en fantastisk dygtig træner, som har arbejdet hårdt for klubben. Men vi har vurderet, at vores muligheder for at opfylde vores målsætning vil blive forbedret, ved at finde en anden træner med nye og andre ideer - og som også vil passe bedre til

vores nye måde at rekruttere, udvikle og sælge spillere på, udtaler bestyrelsesformand Jacob Andersen i en pressemeddelelse.

Den nye cheftræner Erik Rasmussen får indtil videre teknisk direktør Jacob Krüger som assistenttræner.

- Det er vigtigt for os, at vi giver os tid til at få scoutet den rigtig profil til assistenttrænerrollen. Vi har derfor igangsat en struktureret ansættelsesproces - og vores mål er at få besat stillingen indenfor de næste to uger, siger Erik Rasmussen.