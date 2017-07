Vendsyssel Håndbold henter nordmand

FREDERIKSHAVN: Vendsyssel Håndbold har tilknyttet den 18-årige norske bagspiller Silje Aastrøm til truppen i 1. division i den kommende sæson.

Den norske bagspiller, der begår sig som både back og playmaker skal studere i Aalborg, men har altså valgt at spille håndbold i Frederikshavn.

I Norge har hun deltager i flere udviklingssamlinger, ligesom hun har været en del af regionale landsholdssamlinger.

- Jeg glæder mig til at blive en del af teamet i Vendsyssel Håndbol. Det bliver meget spændende at komme til en professionel klub, der udvikler og satser på unge spillere. Jeg ønsker konstant at udvikle mig som håndboldspiller, og det er noget af det, der gør Vendsyssel til en interessant klub for mig. Det bliver også sjovt at komme til Danmark og prøve at spille en anden form for håndbold, end det vi har i Norge - det vil gøre mig mere alsidig og nytænkende som håndboldspiller, siger Silje Aastrøm i en pressemeddelelse.