FREDERIKSHAVN: Vendsyssel Håndbold kæmper for at redde eksistensen i damernes 1. division, men tirsdag aften fik de et afbræk i den hverdag. Her spillede de pokalkamp på udebane mod JAI Århus fra 3. division.

Den forventede sejr kom i hus med cifrene 31-24, og dermed sluttede Vendsyssel sig til EH Aalborg, der allerede i sidste uge bookede billet til Santander Cuppens 6. runde.

Tirsdag aften spillede et tredje nordjysk hold sig også videre. Det var Team Vesthimmerlands 2. divisionsdamer, der vandt en knusende sejr på 27-13 ude over Struer-Resen fra 3. division. Derimod røg Sæby HK’s 2. divisionshold ud, da de på hjemmebane tabte 22-32 til Hadsten fra 1. division.

I næste uge skal IK 1919 Aalborg fra 3. division som det sidste nordjyske hold i aktion i 5. runde. De kommer i menneskehænder mod SK Aarhus fra Ligaen.

I mændenes pokalturnering var Frederikshavn FI fra 1. division som det eneste nordjyske hold i aktion, og de hentede en pligtsejr ude over Ikast på 25-21.