Vendsyssel Håndbold tankede selvtillid mod Ringsted

HÅNDBOLD: Vendsyssel Håndbold tog sin blot anden sæsonsejr lørdag eftermiddag, da de sendte gæsterne fra TMS Ringsted hjem fra Arena Nord i Frederikshavn med et 33-27-nederlag i bagagen.

- Pigerne gør en rigtig god præstation og følger den plan, vi havde lagt på forhånd rigtig flot, siger Vendsyssels cheftræner, Jakob Voldby.

- Vi ville ikke ud og løbe for meget med Ringsted, for de er rigtigt farlige i første og anden fase. Derfor forsøgte vi at stå meget kompakt i defensiven og på den måde få udstillet de ting, Ringsted har sværest ved.

Sejren er, som skrevet, blot Vendsyssels anden i sæsonens indtil videre ni kampe, og derfor luner den selvfølgelig på flere måder end bare pointmæssigt.

- Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det ikke påvirker pigerne at tabe. Vi spiller elitehåndbold og bliver målt på vores resultater, så selvfølgelig gør det det, siger Jakob Voldby.

- Men jeg synes, sejren har været undervejs i et stykke tid. Vi har præsteret godt i de sidste fire kampe, men ikke haft de marginaler, der også skal til. Det havde vi til gengæld mod Ringsted.