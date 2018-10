Vendsyssel har ny cheftræner klar

HÅNDBOLD: Det bliver 45-årige Kent Ballegaard, der bliver ny cheftræner for håndboldkvinderne i Vendsyssel Håndbold, efter at vendelboerne søndag fyrede den hidtidige træner Jakob Voldby.

Det fortæller Vendsyssel i en pressemeddelelse.

- Da jeg blev kontaktet af Vendsyssel Håndbold, var jeg ikke i tvivl om, at det var en opgave, man ikke kunne sig nej tak til. Vendsyssel Håndbold har de rette ambitioner og er drevet af passionerede mennesker, som ofrer utrolig meget for at få tingene til at lykkes, siger Kent Ballegaard i en pressemeddelelse.

Kent Ballegaard har senest trænet Hadsten.