Vendsyssel henter ny angriber

FODBOLD: Superligaklubben Vendsyssel FF har skrevet kontrakt med den amerikanske offensivspiller Seyi Adekoya. Den 22-årige spiller har vist sig positivt frem i Vendsyssel FF de seneste uger, og han scorede et mål i tirsdagens 4-1-sejr over AC Horsens.

- Seyi er meget atletisk og eksplosiv i sit spil. Han har vist gode prøver på sine evner i kontrafasen og med sine dybdeløb og har skabt farlige situationer i de kampe, han har spillet for os. Samtidig har han nogle åbenlyse kompetencer i udfordringer én mod én, siger cheftræner Jens Berthel Askou i en pressemeddelelse.

Seyi Adekoya har senest spillet for Seattle Sounders i USA, hvor han fik to optrædener i Major League Soccer. I foråret bød han sig blandt andet til i en prøvetræning i Hobro - uden succes.

- Jeg føler, at Vendsyssel er det rigtige sted for mig at være. Jeg skal arbejde hårdt for at bevise mig, og jeg er sikker på, jeg kan udvikle mig under det dygtige trænerteam, fortæller Seyi Adekoya i pressemeddelelsen.