Vendsyssel henter tidligere Brøndby-målmand

FODBOLD: Vendsyssel FF har fredag på transfervinduets sidste åbningsdag foretaget et bytte på målmandsposten.

Reservemålmand Frederik Ibsen er blevet solgt til FC København, og han erstattes af den tidligere Brøndby- og OB-målmand Michael Tørnes, der senest har været på kontrakt i hollandske Vitesse.

- Michael er en rutineret målmand, der har prøvet en del i sin karriere, og senest har været to år i Vitesse i Holland. Vi har været tvunget til at hente en erstatning, der kan tage kampen op med Nicolai Flø, da vi samtidig siger farvel til Frederik Ibsen, og jeg er sikker på, at den her konstellation kan gøre hinanden bedre i den konkurrencesituation. Vi glæder os til samarbejdet med Michael Tørnes, lyder det fra direktør Mogens Krogh i en pressemeddelelse.

Michael Tørnes bliver dog efter alt at dømme ikke fredagens sidste tilføjelse til Vendsyssel-truppen. Ifølge NORDJYSKE’s oplysninger er det kun detaljer, der afholder vendelboerne fra at offentliggøre en lejeaftale med den islandske midtbanespiller Jon Dagur Thorsteinsson, der lejes i engelske Fulham for resten af sæsonen.