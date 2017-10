Vendsyssel måtte nøjes med uafgjort

FODBOLD: Vendsyssel skulle forsøge at holde trit med Thisted FC, der vandt deres kamp i 12. runde af 1. Division i lørdags. Vendsyssel måtte ude mod Fremad Amager dog nøjes med 1-1 og taber derfor igen en smule terræn i toppen af rækken.

Emanuel Ogude, som cheftræner Erik Rasmussen har talt varmt om efter spilletid i pokalturneringen og et godt indhop i sidste rundes nederlag til Esbjerg, havde fået plads i startopstillingen mod Fremad Amager, men det var angrebskollegaen Christian Moses, der bragte de nordjyske gæster foran efter 23 minutter.

0-1 var også stillingen ved pausen, men det holdt ikke.

Et kvarter inde i anden halvleg var det Fremad Amagers Jabar Sharza, der udlignede for hjemmeholdet.

Det uafgjorte resultat betyder, at Vendsyssel nu har 6 point op til Thisted, der indtager den øjeblikkelige førsteplads i 1. Division. Vejle på andenpladsen har to point op til Thisted, men har dog spillet en kamp færre end de to nordjyske mandskaber.

Vendsyssels næste opgave i 1. Division er søndag, når HB Køge kommer på besøg.