Vendsyssel og AaB ændrer i angrebet

FODBOLD: Både Vendsyssel FF og AaB ændrer på angrebet til mandagens superligaslag om Nordjylland.

I forhold til sidste spillerunde har vendelboerne Emmanuel Ogude på toppen, hvilket sender Sebastian Czajkowski ud på bænken.

Hos AaB starter Wessam Abou Ali for første gang i sæsonen i angrebet, hvor han får følgeskab af Jannik Pohl. Dermed går cheftræner Morten Wieghorst tilbage til at spille med to angribere.

Vendsyssel FF (4-1-4-1):

Nicolai Flø - Alexander Juel Andersen, Sander Fischer, Andreas Kaltoft, Daniel Christensen - Mikkel Frankoch - Lucas Jensen, Jeppe Illum, Moses Opondo, Brandao - Emmanuel Ogude.

AaB (4-4-2):

Jacob Rinne - Kristoffer Pallesen, Jores Okore, Jakob Blåbjerg, Frederik Børsting - Kasper Kusk, Filip Lesniak, Oliver Abildgaard, Kasper Risgård - Wessam Abou Ali, Jannik Pohl.