- Med spillere som Mads Greve, Bjarke Jacobsen, Simon Okosun og Thomas Dalgaard i startopstillingen har vi et af de mest hovedstødsstærke hold. Ikke bare i 1. division, men i Danmark, siger Erik Rasmussen.

Et af de våben, som hjemmeholdet satser på at få succes med, er dødbolde.

- Det er et godt hold, vi skal møde. De har mange dygtige og hurtige spillere, så vi skal være klar fra start, siger Erik Rasmussen, der stiller med følgende hold:

Sjællænderne har de seneste år været en sand skrækmodstander. Hele fem gange i træk har HB Køge trukket sig ud af de indbyrdes opgør som vinder, og i de seneste seks opgør har VFF end ikke formået at score.

Erik Rasmussen tirsdag sin debut som cheftræner for Vendsyssel FF. Foto: Henrik Louis

