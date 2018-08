Følg Vendsyssels kamp i Haderslev direkte

FODBOLD: Vendsyssel FF-træner Jens Bertel Askou valgte at lukke toesdagens træning, inden opgøret mod SønderjyskE - og det ser det nu ud til, at der var en ganske særlig årsag til.

Vendsyssel har nemlig bænket topscoreren Sebastian Czajkowski, og i stedet spiller brasilianske Washington Brandao som den ene angriber i den sædvanlige 4-1-4-1-opstilling.

Ellers er der kun ændret på en placering i forhold til kampen mod Vejle, og det er, at venstrebacken Daniel Christensen er tilbage i startopstillingen efter at have afsonet karantæne, og det skubber Jeppe Svenningsen ud på bænken.

Vendsyssel stiller således op (4-1-4-1): Nicolai Flø - Alexander Juel Andersen, Andreas Kaltoft, Sander Fischer, Daniel Christensen - Mikkel Frankoch - Lucas Jensen, Morten Knudsen, Moses Opondo, Mads Boe Mikkelsen - Washington Brandao

Når kampen begynder, kan du følge den i livebloggen herunder.