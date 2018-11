Vendsyssel-reserver slog også AaB

FODBOLD: For godt en uge siden vandt Vendsyssel FF med 1-0 over AaB i Superligaen, og mandag faldt det også ud til Vendsyssels fordel, da de to klubber mødtes i Reserveligaen.

Vendsyssel vandt opgøret, der selv om vendelboerne officielt havde hjemmebane, var henlagt til AaB’s træningsanlæg i Aalborg Øst, med 2-1.

I første halvleg kom AaB ellers foran med 1-0 ved Oliver Abildgaard, men efter pausen vendte Vendsyssel kampen på hovedet.

Først udlignede Myroslav Slavov på straffespark, og fem minutter før tid afgjorde Marcus Solberg kampen til Vendsyssels fordel.

Nederlaget var sæsonens første for AaB, der havde vundet de første fire reserveligakampe. For Vendsyssel var sejren den tredje af fem mulige.