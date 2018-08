LIVE: Vendsyssel mod Brøndby

FODBOLD: Efter blot ét point i fire kampe har Vendsyssel FF’s trænerduo valgt at ryste posen til søndagens møde med Brøndby i Hjørring med kampstart 16.00. Et opgør vi liveblogger fra nederst her på siden.

Tre nye spillere får chancen i vendelboernes startopstilling. Søren Henriksen, Seyi Adekoya og Sebastian Czajkowski spiller fra start på bekostning af Mads Boe Mikkelsen, Washington Brandao og Lucas Jensen..

Vendsyssels startopstilling: (4-1-4-1):

Nicolai Flø - Alexander Juel Andersen, Sander Fischer, Søren Henriksen, Andreas Kaltoft - Mikkel Frankoch - Seyi Adekoya, Moses Opondo, Morten Knudsen, Daniel Christensen - Sebastian Czajkowski

Gæsterne fra Brøndby har valgt at lade profilen Hany Mukhtar sidde helt over, mens Johan Larsson starter på bænken.

Brøndbys startopstilling (4-4-2):

Marvin Schwäbe - Jens Martin Gammelby - Joel Kabongo, Benedikt Röcker, Anthony Jung - Kasper Fisker, Lasse Vigen Christensen, Simon Tibbling, Dominik Kaiser - Kamil Wilczek, Ante Erceg

Følg livebloggen fra kampen her: