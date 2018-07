Vendsyssel skriver med hollandsk forsvarsspiller

FODBOLD: Vendsyssel FF har skrevet kontrakt med den hollandske forsvarsspiller Sander Fischer, der i sidste uge var til prøvetræning i klubben, hvor han også deltog i testkampen mod AC Horsens.

Den 29-årige forsvarsspiller har senest optrådt for Sparta Rotterdam i hjemlandet, hvor han spillede 29 kampe i Æresdivisionen - i alt har han optrådt 129 gange i den bedste, hollandske række.

- Sander er en stor, stærk rutineret herre, der har spillet en hel del kampe i den bedste hollandske række. Han er rigtig god til at dirigere med sine medspillere, har tidligere været anfører for sit hold, og med sine 29 år har han en god alder. Han har spillet mange store kampe i Holland og været vant til kulisser, hvor der er tryk på. Han har en ro, som han skal forsøge at give videre, og samtidig er han god til at lære fra sig og tage ansvar, siger cheftræner Jens Berthel Askou.

Tidligere har hollænderen spillet for blandt andre NAC Breda, SC Cambuur, FC Emmen, AGOVV Apeldoorn, Excelsior og Go Ahead Eagles.

- Jeg er glad for at være kommet til klubben. Det er et nyt eventyr, og min første kontrakt i udlandet. Jeg glæder mig til at være en del af holdet og jagte nye mål. Jeg er lidt ældre end de fleste af mine nye holdkammerater, og har lidt mere erfaring på højeste niveau, så jeg skal og min rolle bliver at vejlede dem og give dem selvtillid. Og når tingene bliver hårde og der er modgang, kan jeg hjælpe dem med min erfaring, fortæller Sander Fischer, der får trøjenummer 16.

Han er endnu en i en perlerække af defensive forstærkninger, der også tæller Søren Henriksen, Alexander Juel Andersen og Daniel Christensen.