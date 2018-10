Vendsyssel tabte på Horsens-specialitet

FODBOLD: På en Horsens-specialitet, dødboldene, måtte Vendsyssel søndag middag indkassere et 0-1 nederlag på hjemmebane.

Om det var nervøsitet eller en flok vendelboer, der var stressede, kan vel komme ud på ét. I hvert fald havde forsvarskæden og Nicolai Flø i målet udfordringer med at få bragt bolden frem og forbi Horsens-spillernes forreste pres indledningsvist.

Efter et kvarters tid blødte hjemmeholdet imidlertid op, fandt modet og fik også broderet sig gennem gæsternes kompakte forsvar ved flere lejligheder, særligt på højrekanten, ligesom man med et par nærgående hjørne- og frispark pressede på.

Der er så bare det, at dødbolde og standardsituationer er for Horsens, hvad remouladen var på fiskefileten i buffeten inden opgøret i Hjørring. Et godt match.

Så nej, det var ingenlunde overraskende, at et frispark til gæsterne efter 35 minutters spil skulle blive farligt. En håndfuld meter uden for feltet satte Michael Lumb sit venstreben på kuglen, der svævede over Vendsyssel-muren, på overliggeren, studsede i jorden og hoppede op for panden af Bjarke Jacobsen, som med et fremadkastet hoved fik dirigeret bolden i mål til 1-0.

Efter en første halvleg, hvor vendelboerne havde været meget i den boldbesiddende rolle, fik gæsterne efter pausen mere fat om kuglen, fik den lunet og havde held med lige netop dét, de gerne ville. At have travlt med ikke at have travlt.

I Vendsyssel-lejren blev Opondo og Ogude bragt i fine situationer, men nordjyderne manglede den her my af finesse og akkuratesse, førend chancerne blev store og farlige.

Og så var der også enkelte deciderede forbiere, som da Jon Thorsteinsson med ti minutter tilbage sendte et frispark fra distancen over både mål, bagnet, tribune og træer for enden af stadion.

Derfor blev det ved 0-1, og dermed indkasserede Vendsyssel holdets andet nederlag i træk. Nordjyderne indtager fortsat næstsidstepladsen i Superligaen med 12 point efter 12 kampe.