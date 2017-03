HJØRRING: Vendsyssel FF tabte et skridt i topkampen i Nordicbet Ligaen, da holdet måtte nøjes med 0-0 på hjemmebane mod Fremad Amager i forårets første kamp.

Det var vendelboerne, der skabte mest, men jeg tror ikke, man fornærmer nogen, hvis man siger, at det ikke var sæsonens mest oprivende kamp.

Første halvleg var nærmest uden chancer - de få gange, der blev skabt noget, kom det fra hollandske Ninos Gouriye på venstrekanten, der flere gange drev gæk med gæsternes forsvar, men det sidste touch og den sidste præcision manglede i første halvleg.

Efter pausen blev chancerne større.

Færingen Meinhard Olsen havde kampens største afbrænder, da han stod helt fri i det lille felt og fik bolden efter et hjørnespark, men han mistede balancen i afslutningen og ramte helt forbi bolden, så Alexander Horsebøg blot kunne samlede bolden op.

Næste chance kom efter en omstilling, da Shadrach Eghan sendte bolden ud til Ninos Gouriye. hans afslutning gik forbi keeperen Horsebøg, men nærmest på stregen kunne defensiven sparke væk.

Kort før tid fik Fremad Amager lige pludselig et tilbud på en dyb aflevering, men afslutningen fra Finnur Justinussen gik lige forbi.

I overtiden burde Christian Moses have scoret, men for helt frit mål - dog i liggende position - sparkede han over mål efter en kikser fra keeperen.

Til spillernes forsvar skal det dog også siges, at vejret ikke ligefrem fordrede flot fodbold. Sneen stod ned i stimer i første halvleg.

Både Hobro IK og Roskilde vandt deres forårspremierer, og dermed rykker Vendsyssel FF ned på tredjepladsen, hvor holdet nu er á point med Skive, der sejrede i deres første kamp på udebane mod Vejle.