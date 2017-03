FREDERIKSHAVN:Vendsyssel Håndbold så ud til at være på vej mod en sensationel sejr i søndages kamp mod rækkens tophold, men som det ofte er set i sportens verden, så var marginalerne med topholdet, der i stedet hentede en yderst kneben sejr.

- VI har alle muligheder for at afgøre den kamp, da vi er foran med 19-14, men så begynder vi desværre at spille lidt for langsomt i angrebet, og det har lidt været et kendetegn. Og så har de det held, som tophold har. Men de vil nok skrive under på, at vi mindst havde fortjent uafgjort, siger træner Morten Arvidsson.

- Vi står forrygende i forsvaret, og Nicoline Andersen står forrygende i målet, indtil hun bliver ramt i hovedet ved 16-13, siger han.

Vendsyssel ligger nummer ni i rækken, hvor holdene på 11. og 12.-pladsen skal ud i playoffkampe for at blive i rækken. Fire hold ligger helt lige med 17 point.