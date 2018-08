Vendsyssel Teater bød indenfor med sang og teater

HJØRRING: Fredag eftermiddag bød Vendsyssel Teater indenfor på de skrå brædder i anledning af den nye sæson.

Det er en tradition, som teatret har praktiseret i flere år, og som altid tiltrækker mange teaterinteresserede.

Således også i år, hvor teatret bød på smagsprøver på nogle af årets forestillinger og anden underholdning, som alt sammen havde de skrå brædder som fællesnævner.

Kjeld Silberbauer stod for en del af underholdningen, da han fik de fremmødte til at synge med på en miniudgave af Fælles Morgensang med Kjeld, som han står for hver mandag formiddag.

Teatret åbner sæsonen onsdag 29. august med forestillingen "Blottet".