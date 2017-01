HJØRRING: Vendsyssel FF genoptager i dag træningen efter juleferien, og det bliver med et enkelt nyt ansigt i truppen.

Angriberen Anders Hostrup, hvis kontrakt med FC Fredericia fra 1. division netop er udløbet, skal træne med vendelboerne den næste uges tid.

- Han har nogle spændende egenskaber, som vi i løbet af den næste uge vil vurdere. Vi har mistet både Nicolas Bøgild og Washington Brandao, så vi skal have en ind, siger sportschef i Vendsyssel FF, Jacob Krüger, der samtidig fortæller, at man regner med at skulle have flere offensivspillere på prøve i løbet af januar.

Det er også uvist, om lejesvenden Moses Opondo fra superligaklubben AaB fortsætter hos vendelboerne. Moses Opondos aftale med Vendsyssel er ophørt ved årsskiftet.

- Man vil selvfølgelig gerne have truppen på plads så tidligt som muligt, og vi har også en afklaring med Moses inden længe, siger sportschefen.