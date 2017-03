Mand anholdt for drab

Elson Hooi har en fortid i NAC Breda, men senest har han spillet for den cypriotiske klub Ermis.

- Elson er en meget spændende højre kantspiller med ekstrem høj fart - og som minder lidt i stil om vores egen hollandske venstre kant Ninos Gouriye. Med i bagagen har han blandt andet mere en 75 kampe fra æresdivisionen i Holland, så det er en spiller på et højt niveau vi forventer at se den næste uges tid, siger cheftræner Erik Rasmussen i en pressemeddelelse.

Torsdag meddeler vendelboerne således, at den hollandske kantspiller Elson Hooi, der blandt andet har en fortid i Viborg, kommer til prøvetræning i klubben.

HJØRRING: Transfervinduet er lukket, men det betyder ikke nødvendigvis, at Vendsyssel FF er færdige med at forstærke det hold, der tager hul på foråret i 1. division søndag.

