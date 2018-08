Vendsyssel tester Mucolli

FODBOLD: Superligaklubben Vendsyssel FF tester i disse dage to spillere. Det drejer sig om den hollandske målmand Richie Steinmann og offensivspilleren Agon Mucolli, storebror til Vejle-profilen Arbnor Mucolli.

- Agon er en spændende type, der kan spille på kanten eller den offensive midtbane. Som sin bror har han lavt tyngdepunkt og hurtige fødder. Han kunne godt passe ind på vores hold, men han har ikke spillet i et stykke tid, så vi må vurdere, om han er en, vi kan se tilstrækkeligt potentiale i, siger cheftræner Jens Berthel Askou.

Også den hollandske målmand Richie Steinmann træner med i Vendsyssel.

Han har spillet i flere mindre klubber i Holland, men var senest på kontrakt i den amerikanske klub SIMA Aguilas.

- Jeg har fået ham anbefalet via mit amerikanske netværk, og kan også se, at han er en spændende spiller. Han jar gode reflekser og er dygtig med fødderne, siger Jens Berthel Askou.

Han afviser, at prøvetræning skal ses som udtryk for, at førstekeeper Nicolai Flø er ved at blive solgt.