Vendsyssel til tops med ny sejr

BADMINTON: Vendsyssel Elite Badminton (VEB) har fået en fin start på den nye sæson.

Mandag slog VEB Gentofte på udebane med 5-1, og dermed har nordjyderne vundet sæsonens første tre kampe.

Matchen lagde fra land med to helt tætte kampe. I mixeddouble fik Vendsyssels Cheryl Seinen og Robin Tabeling ikke den bedste start, men den hollandske duo endte med at nappe en sejr på 17-21, 21-16, 21-9 over Scott Evans og Gitte Haxen.

På den anden bane havde ellers formstærke Victor Svendsen problemer og tabte til Mads Christophersen med 21-18, 17-21, 18-21.

I damesingle var Vendsyssels verdensstjerne, Beiwen Zhang, storfavorit mod Line Christophersen, og amerikaneren vandt da også med 21-17, 21-17, og hun bragte dermed Vendsyssel på 2-1 i holdkampen.

Efter en lidt usikker start satte gæsternes Zvonimir Durkinjak og Jacco Arends sig også tung på herredoublen, som de vendt i to sæt med 21-16, 21-12 over Gentoftes Oliver Babic og Frederik Colberg.

Vendsyssels skotsk-svenske damedouble med Kirsty Gilmour og Clare Nistad kunne herefter sikre nordjyderne holdsejren, og det gjorde de uden de store problemer. Sejren over Gentoftes Mathilde Haapanen og Rebecca Eriksson blev hentet med cifrene 21-10, 21-12.

Opgørets sidste kamp stod mellem Gentoftes Joshua Eipe og VEB-esteren Raul Must. Dét opgør vandt Must 21-18, 12-21, 21-9.