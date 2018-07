Superliga-debutanter bag Vendsyssel-chok

FODBOLD: Vendsyssels sejr på 3-2 over OB i søndagens opgør blev afgjort efter en stor indsats fra flere Superliga-debutanter.

Angriberen Sebastian Czajkowski spillede nedrykningsspil for 2. divisionsklubben B93 før sommerpausen. Med kampens åbningsmål bragte han sig på tavlen i sit første opgør i Superligaen.

- Det er en rent mental ting. Det går hurtigere, men jeg får mere tid på bolden i kampen, end jeg gjorde i 2. division, siger angriberen.

Midtbanespilleren Moses Opondo fik sin fodboldopdragelse i AaB. Men det blev aldrig til spilletid på Superliga-holdet, hvilket han tog revanche for søndag mod OB.

- Det føles rart, når det er noget, jeg har holdt fast i og ikke har opgivet. Det var ikke forventet, men det skulle komme på et tidspunkt, og jeg er glad for, at det kom så tidligt, siger Moses Opondo.

