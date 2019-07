Vendsyssel vender truende nederlag i sæsonpremiere

FREDERICIA: Vendsyssel måtte lade livet i Superligaen efter playoffkampe i sidste sæson, og søndag tog holdet hul på livet i 1. division.

Det blev et fint gensyn med rækken, som man senest tilhørte i sæsonen 2017/2018. I Fredericia vendte Vendsyssel 0-1 til 2-1 i anden halvleg og tog således tre point i sæsonpremieren.

Fredericia kom i front ti minutter før pausen ved Anders Holvad, men gæsterne kom flot tilbage efter pausen.

Godt 20 minutter før tid bragte Emmanuel Ogude balance i regnskabet, og i 82. minut blev Tiémoko Konaté matchvinder med scoringen til 2-1.

Rækkens anden nedrykker, Vejle, kom mere skrantende fra start i sæsonen, da holdet lørdag måtte nøjes med 2-2 ude mod Fremad Amager.

Søndag var HB Køge også på besøg hos Nykøbing FC, og det resulterede i en hjemmesejr på 3-1 til holdet fra Nykøbing.

Magnus Warming stod for de to første scoringer og Mathias Kristensen for 3-0-målet, inden Jean-Claude Bozga pyntede på resultatet kort før tid.

