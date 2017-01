HJØRRING: Der kan være et dilemma forbundet med, at den tidligere superligatræner Erik Rasmussen både er ny formand for det sportslige udvalg og ny assistenttræner i Vendsyssel FF.

Men ved brug af tydeligt definerede roller kan klubben undgå, at der bliver kasketforvirring mellem klubbens sportslige leder og cheftræner Joakim Mattsson, som Rasmussen under træningen skal assistere.

Sådan lyder det fra Erik Rasmussen selv.

- Det er ikke sikkert, at det er den mest optimale løsning for Joakim, men som sagt er det en ting, vi har gjort ud fra de rammer og det budget, som vi har at arbejde med.

- Rollerne er tydeligt defineret, og jeg går ikke ind og "overruler" ham til træningen. Der er det ham, der bestemmer, siger Erik Rasmussen og henviser til, at han først agerer som sportslig chef, når han træder ind på sit kontor.

Selv fremhæver Erik Rasmussen, at han med sin baggrund som superligatræner i FC Midtjylland og AGF og med en karriere som professionel fodboldspiller er mere kvalificeret til jobbet som assistenttræner end langt de fleste andre kandidater.

Uanset hvad forbliver udfordringen dog, at Erik Rasmussen skal være assistenttræner for cheftræner Joakim Mattsson og samtidig træffe alle de store sportslige beslutninger i klubben.

- Som udgangspunkt er der et større dilemma forbundet med, at jeg står ude som assistenttræner, fordi jeg i princippet også tager den endelige beslutning om, hvem der skal være træner, og hvordan det skal se ud.

- Men jeg blev nødt til at vurdere det rammebeløb, som vi har fået til at forsøge at forstærke truppen. Jeg skulle i princippet vælge mellem at ansætte en assistenttræner eller en spiller ekstra til truppen, siger han.

Valget faldt på en ekstra spiller, da truppen ifølge Erik Rasmussen var lidt for tynd.

Stillingen som assistenttræner blev ledig, da den tidligere assistenttræner Karim Zaza fik tilbuddet om at blive målmandstræner i klubben i stedet for.

