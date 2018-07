Vendsyssels optur blev bremset i Farum

FODBOLD: Efter to sejre i de to første kampe i Superligaen løb Vendsyssel FF’s oprykkere søndag ind i sæsonens første nederlag, da udekampen mod sidste sæsons bronzevindere fra FC Nordsjælland blev tabt med 0-3.

Vendsyssel fik ellers kampens første store chance efter tre minutters spil, da Jakob Hjorth headede et hjørnespark på tværs af feltet, men tæt under mål lykkedes det ikke Sebastian Czajkowski at styre bolden det sidste stykke over stregen.

Ellers var første halvleg i lange perioder en ganske begivenhedsløs forestilling. Vendsyssel forsvarede sig godt og havde fint styr på FC Nordsjælland, men mod første halvlegs afslutning tog hjemmeholdet alligevel føringen.

Et boldtab af Morten Knudsen kostede dyrt, for boldtabet blev fulgt op af et par gode FC Nordsjælland-kombinationer, inden bolden havnede hos Nicklas Strunck, der tæt under mål kunne gøre det til 1-0.

I første halvlegs tillægstid var Vendsyssel ikke langt fra udligningen efter et fint forsøg fra Lucas Jensen, der dog måtte se sin afslutning snige sig lige forbi, og så måtte Vendsyssel forlade første halvleg nede med 0-1.

Fra anden halvlegs start kom Vendsyssel dog under et gevaldigt pres. Først måtte målmand Nicolai Flø diske op med en stor redning efter et forsøg fra Andreas Olsen tæt under mål, og på det efterfølgende hjørnespark var det først i sidste øjeblik, at Vendsyssel-forsvaret fik sparket væk.

Vendsyssel svarede dog godt igen i en hektisk indledning på anden halvleg, da Sander Fischer fik en stor hovedstødschance efter et hjørnespark fra Daniel Christensen, men den hollandske forsvarsspiller måtte se FC Nordsjælland-målmand Nicolai Larsen redde forsøget.

Efter 57 minutters spil fik Vendsyssel dog atter brug for, at målmand Nicolai Flø agerede redningsmand, da han måtte levere en fornem redning på Nicklas Struncks forsøg fra kanten af feltet.

10 minutter senere kunne end ikke Nicolai Flø imidlertid redde Vendsyssel længere. En lang aflevering fra Magnus Kofod Andersen fangede Vendsyssel-forsvaret og gav Andreas Olsen en friløber. Den indskiftede angriber afdriblede elegant Nicolai Flø, og så var der ikke noget problem at lægge 2-0-scoringen i nettet.

Små 10 minutter før tid var Vendsyssel dog tæt på at bringe spænding tilbage i opgøret, men Mikkel Frankoch måtte se sit fine langskudsforsøg prelle af på overliggeren, og nærmere et comeback end det kom Vendsyssel aldrig.

I kampens overtid slog FC Nordsjælland i stedet sejren fast, da Godsway Donyoh udnyttede et tvivlsomt straffespark til at score til 3-0.

Vendsyssels næste opgave er mandag 6. august, hvor det hjemme i Hjørring gælder lokalopgøret mod AaB.