Venezuela anholder seks efter formodet droneangreb

Venezuela har anholdt seks personer, som myndighederne betegner som "terrorister", efter det formodede attentatforsøg mod præsident Nicolás Maduro lørdag.

Det oplyser landets indenrigsminister.

En af de seks anholdte beskyldes endvidere for at have været involveret i et angreb mod en militærbase sidste år. Han var i forvejen efterlyst, oplyser ministeriet.

Billeder på venezuelansk tv lørdag viste præsident Maduro holde tale ved en militær ceremoni, da han og andre pludselig kiggede op mod himlen med et forskrækket udtryk. Derpå hørtes en eksplosion.

Snesevis af soldater kunne ses løbe fra pladsen i panik.

Regeringen siger, at der var tale om en drone med sprængstof, der blev detoneret.

Maduro sagde tidligere på dagen, at han mistænker Colombias præsident, Juan Manuel Santos, og højreorienterede kræfter for at stå bag angrebet.

Nogle af Maduros politiske modstandere siger søndag, at de frygter, at Maduro-regeringen vil bruge det påståede droneangreb som en anledning til igen at slå ned på oppositionen.

Venezuela har været præget af omfattende protester mod præsident Maduro og hans styre.

Maduro har fængslet flere af oppositionens ledere. Oppositionen beskylder ham for at have kørt Venezuela i sænk og have forårsaget den omfattende politiske og økonomiske krise, landet befinder sig i.

En ukendt gruppe ved navn Den Nationale Bevægelse af Soldater i T-shirts, som består af både civile og medlemmer af militæret, meddelte tidligere, at den tager skylden for attentatforsøget.

