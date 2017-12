Venezuela løslader 36 fængslede modstandere i julegestus

36 modstandere af Venezuelas socialistiske regering er søndag blevet løsladt fra fængslet og genforenet med deres familier. Det sker som en del af en større julegestus.

Det oplyser en lokal rettighedsgruppe.

Revset af kritikere i både ind- og udland for at holde omkring 270 aktivister fængslet sagde præsident Nicolas Maduros administration lørdag, at regeringen vil løslade omkring 80 af de fængslede aktivister.

Samtidig lovede regeringen, at de løsladte aktivister vil slippe med alternative straffe såsom eksempelvis samfundstjeneste.

13 af de løsladte modstandere blev vist frem for tv-fotografer på et pressemøde med den højtstående embedskvinde Delcy Rodriguez. Foran kameraerne prædikede hun afholdelse fra vold og ønskede dem en glædelig jul.

Alfredo Romera, hvis rettighedsgruppe overvåger og fører kontrol med tilbageholdelser af aktivister og demonstranter, oplyser, at 36 "politiske fanger" er blevet løsladt søndag.

Han kritiserer dog samtidig regeringen for ikke at løslade flere.

- De burde løslade dem alle sammen i stedet for kun nogle. Og så bør de lade være med at fængsle flere, siger han.

Blandt de løsladte fanger er tidligere provinsborgmester Alfredo Ramos, valgrådgiver for oppositionen Roberto Picon og adskillige politibetjente, der arbejdede i det oppositionsstyrede Chacao-distrikt i Caracas.

- Jeg er glad for at være fri. Jeg er sammen med min familie, siger Alfredo Ramos til et lokalt medie.

- Det var en hård prøvelse. Det var meget svært. Det var en vilkårlig og uretfærdig tilbageholdelse. Jeg havde ikke begået nogen forbrydelse.

Præsident Nicolas Maduro afviser udtrykket "politiske fanger" og siger, at alle de fængslede aktivister er tilbageholdt på mistanke om at planlægge at vælte regeringen og opildne til vold.

I løbet af to runder af demonstrationer mod Nicolas Maduro i henholdsvis 2014 og tidligere i år er omkring 170 mennesker døde i sammenstød mellem politi og demonstranter.

/ritzau/Reuters