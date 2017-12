Venezuela udviser diplomater fra Brasilien og Canada

Venezuela har udvist Brasiliens ambassadør i landet, Ruy Pereira, og den canadiske charge d'affaires, Craib Kowalik.

Udvisningerne sker, efter at venezuelanske ledere har beskyldt diplomater fra Brasilien og Canada for at blande sig i Venezuelas interne anliggender. Det skriver BBC.

Beslutningen blev offentliggjort af Delcy Rodrigues, som leder Venezuelas forfatningsgivende råd.

Rodriguez er tidligere udenrigsminister. Hun er en svoren tilhænger af Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, som beskyldes for at begrænse demokrati, og som truer med at udelukke oppositionspartier fra næste års præsidentvalg.

EU har indført en våbenembargo og et forbud mod salg af udstyr, der kan bruges til undertrykkelse af befolkningen i det sydamerikanske land.

Den venstreorienterede regering i Venezuela løslod lørdag 80 regeringsfjendtlige aktivister, som ifølge Delcy Rodriguez bør straffes med samfundstjeneste frem for fængselsstraf.

13 af aktivisterne blev vist på statsligt tv, hvor de stod som til en parade ved et møde med Rodriguez.

Menneskerettighedsgrupper og kritikere af Maduros styre siger, at 268 aktivister er fængslet for at protestere mod et "diktatur".

Den 55-årige Maduro, som er en afløser for Hugo Chávez, siger, at de fængslede er anklaget for vold og for at undergrave forfatningen.

Over 170 mennesker er siden 2014 blevet dræbt under voldelige sammenstød.

Vestlige nationer og nabolande i Sydamerika har i stigende grad kritiseret Maduros styreform for at være i modstrid med demokrati og menneskerettigheder.

Det er kritikken, som har fået det forfatningsgivende råd til at udvise de udenlandske diplomater.

USA's præsident Donald Trumps administration har været særlig kritisk over for Maduro og har indført sanktioner mod ham og andre ledere politikere fra hans styre.

/ritzau/Reuters