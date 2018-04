Venezuelansk mand i flammehav kåres til verdens bedste foto

Det tog kun omkring 10 sekunder, da en venezuelansk oprører indhyllet i flammer løb gennem gaden. Men de få sekunder kommer til at blive husket.

For billedet, der symboliserer et land i flammer, blev torsdag aften dansk tid kåret til årets World Press Photo 2018.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Billedet viser en ung mand, der er brænder som en menneskelig fakkel under sammenstød i den venezuelanske hovedstad, Caracas.

Manden, der stod bag kameraet, da momentet blev foreviget, er den 46-årige fotograf Ronaldo Schemidt.

Han er selv født i Venezuela, men forlod landet, da han var 18 år gammel. Nu bor han i Mexico, hvor han arbejder.

- Jeg har modstridende følelser, siger fotografen.

- Jeg ved så godt som nogen, hvad Venezuela går igennem, siger han.

Fotoet viser en mand, der er gået ild i, efter at benzinbeholderen på hans motorcykel er eksploderet. Han undslap med en andengradsforbrænding.

Prisen blev overrakt ved en prisuddeling i den hollandske hovedstad, Amsterdam.

World Press Photo blev startet af en gruppe hollandske fotografer i 1955 og er senere blevet den mest prestigefulde fotopris.

Den bliver givet af World Press Photo Foundation, der er en uafhængig og nonprofit organisation med hovedsæde i Amsterdam.

Formanden for juryen, Magdalena Herrera, kaldte det "et klassisk billede", der gav hende "en øjeblikkelig følelse", skriver AP.

World Press Photo skal leve op til en række kriterier, fortæller Søren Pagter, der er leder af Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles fotojournalistuddannelse.

- Det kræver et udtryk, der er så stærkt, at folk bliver draget ind i historien og får lyst til at vide mere.

- Fotoet lever i den grad op til kravene, siger han.

Det er et billede, der fortæller en historie, og det er også noget, der bliver vægtet højt i vurderingen, påpeger han.

- Gode fotografier skal vække følelser. Lige netop med det her billede er man så tæt på, når flammerne omfavner ham, at man næsten kan mærke varmen, siger han.

4548 fotografer fra i alt 125 lande havde indsendt billeder i otte forskellige kategorier. Det bedste billede vandt en pris, der er 10.000 euro værd.

Det er 61. gang, at kåringen af World Press Photo finder sted.

/ritzau/