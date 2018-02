Venezuelas præsident får sit ønske om forårsvalg opfyldt

Efter at forhandlinger mellem den venstreorienterede regering og oppositionen brød sammen onsdag, har Venezuelas valgkommission besluttet, at præsidentvalget i landet skal afholdes søndag 22. april.

Det er længe før, at det traditionelt bliver afholdt mod slutningen af året.

Under forhandlinger de seneste uger i Den Dominikanske Republik har oppositionen kæmpet for, at valget først bliver afholdt i juni. Det ville således give den længere tid til at vælge en kandidat, eftersom dens to øverste ledere - Leopoldo López og Henrique Capriles - er udelukket fra at stille op.

Omvendt har Venezuelas herskende socialistparti med præsident Nicolás Maduro i spidsen sagt, at valget skal holdes inden udgangen af april. Maduro stiller op til genvalg til trods for hans udbredte upopularitet og en økonomisk krise i det olierige land.

Men forhandlingerne kollapsede altså onsdag.

Oppositionen oplyser, at regeringen ikke ville bøje sig i blandt andet spørgsmålet om at frigive fængslede oppositionspolitikere eller give humanitær hjælp til sultne og syge venezuelanere.

Modsat beskylder regeringen oppositionsledere for at tage mod ordrer fra den amerikanske regering om at afbryde forhandlingerne.

Onsdag aften lokal tid stillede Nicolás Maduro sig op foran en folkemængde i Caracas, der sang hans kampagnesang "Alle er med Maduro".

- Sejren er vores, sagde Maduro på tv, mens han dansede og omfavnede sine tilhængere.

Minutter senere blev det bekendtgjort på nationalt tv, at valget finder sted 22. april.

Oppositionen har endnu ikke kommenteret valgdatoen.

Nicolás Maduro, en 55-årig tidligere buschauffør og fagforeningsleder, oplyste allerede i slutningen af januar, at han genopstiller til præsidentvalget. Maduro har været præsident i Venezuela siden 2013.

Han er især det seneste år blevet mødt med store demonstrationer fra utilfredse borgere i det økonomisk trængte Venezuela.

Landet befinder sig i en dyb krise blandt andet på grund af faldende oliepriser. En voldsom inflation og korruption har også medvirket til, at landets økonomi er i ruiner.

