Venstre foreslår at åbne caféer og storcentre i næste fase

KØBENHAVN:Det er ikke mange dage siden, at den gradvise genåbning af Danmark blev skudt i gang, da daginstitutioner, skoler, frisører og tandlæger åbnede.

Torsdag begynder forhandlingerne om den videre åbning, og det sker med et møde med partilederne.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, går til forhandlingerne med en række forslag, som blandt andet indebærer en genåbning af restauranter og storcentre allerede i næste fase.

Det skal hjælpe til at sparke samfundshjulene bedst muligt i gang igen, siger han.

- Vi mener, vi skal starte, der hvor vi betaler for vores velfærdssamfund. At vi starter med den del af Danmark, som giver flest arbejdspladser og en samfundsøkonomisk gevinst.

- Det betyder måske, at man skal prioritere storcentre frem for biblioteker og restauranter over offentlige kulturhuse, så længe det er sundhedsmæssigt forsvarligt, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Det er også vigtigt at kigge længere frem i coronakrisen, understreger V-formanden.

Derfor vil han til mødet endnu en gang udtrykke ønsket om en plan for, hvordan de videre faser i genåbningen skal se ud. En prioriteret rækkefølge over, hvordan bestemte grupper kan forvente at komme i gang igen.

- Vi beder ikke om, at der bliver sat datoer på. Men vi beder om, at der bliver lavet en prioritering, for det er nødvendigt, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Ifølge formanden bør en såkaldt køreplan også indeholde midlertidige løsninger for dem, der må vente længere. Eksempelvis hvis der er tale om beboere på plejehjem, som må undvære besøg fra pårørende.

Under spørgetimen med statsminister Mette Frederiksen (S) i Folketinget tirsdag sagde statsministeren, at det i forhold til lempelser i bedste fald er muligt at se et par måneder ud i fremtiden.

Jakob Ellemann-Jensen erkender, at det på grund af manglende viden om coronavirus og dets udvikling kan blive nødvendigt at justere en eventuel plan løbende.

Det skyldes også, at det hele tiden vil være nødvendigt at sikre, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt, siger han og opfordrer til, at alle regnestykker bag vurderingerne bliver lagt offentligt frem.

- De færreste planer holder, men der er en grund til at lave en plan, og det er for at gennemtænke de scenarier, som kan ske foran én.

- Derfor er det klart, at der skal være fleksibilitet i en plan, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Partilederne mødes virtuelt fra klokken 12 til 14.

/ritzau/