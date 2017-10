Venstre siger ja til maskeringsforbud

KØBENHAVN: Venstre erklærer sig nu parat til at støtte et maskeringsforbud. Det sker, efter at Dansk Folkeparti har fremsat et beslutningsforslag om et forbud mod maskering og heldækkende beklædning, populært kaldet burkaforbuddet.

- Vi mener, der skal være et forbud mod maskering, siger politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen og tilføjer:

- Det handler ikke kun om burkaer, men også om Ku Klux Klan-dragter, hættetrøjer hos hashhandlerne på Christiania eller hooligans, der dækker sig til.

Venstre har i flere uger diskuteret internt, hvad partiets holdning skal være. Den liberale fløj af partiet har argumenteret for, at man ikke skal lovgive om folks beklædning.

Til gengæld har udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) og Venstres udlændingeordfører Marcus Knuth argumenteret stærkt for et forbud, der skal ramme burkaer og niqab.

Nu har partiet lavet et kompromis, hvor man ifølge Jakob Ellemann-Jensen afviser et burkaforbud, men siger ja til et "maskeringsforbud", som så også rammer personer, der går i burka og niqab.

- I Venstre mener vi, at det er vigtig, at vi i Danmark kender hinanden. Vi kender hinanden på vore ansigter. Det er ikke rimeligt, at man skjuler sig i det offentlige rum, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Han tager klar afstand fra burkaer, men siger samtidig, at forbuddet er ikke rettet direkte mod burkaer:

- Vi synes, at burkaer er kvindeundertrykkende. Det er forfærdeligt på alle områder. Men det her er ikke et religiøst betinget maskeringsforbud. Vi mener, at der skal være forbud mod maskering, siger Venstres politiske ordfører.

