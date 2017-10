Venstre tror på stærkt kommunalvalg trods træls måling

HELE LANDET: Hvis der var folketingsvalg i dag, ville blot 17,5 procent af vælgerne stemme på statsministerpartiet Venstre.

Det viser en måling fra Voxmeter for Ritzau foretaget i ugen op til Venstres landsmøde i Vejle.

Dermed ligger Venstre til en tilbagegang på to procentpoint sammenlignet med folketingsvalget i 2015.

Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, kalder målingen træls. Og hvad der måske er endnu mere træls for partiet, er, at den kommer blot halvanden måned før, at der er valg til landets kommuner og regioner.

Den landspolitiske med- eller modvind til et parti smitter nemlig af på vælgernes stemme til kommunalvalget, viser al forskning på området. Og det er Venstre godt klar over.

- Man skifter jo ikke fuldstændig politisk side fra landspolitik til kommunalpolitik. Men det afgørende er resultaterne lokalt, siger Ellemann-Jensen.

Alligevel tror partiet på, at resultatet ved kommunalvalget bliver bedre for Venstre, end Voxmeter-målingen antyder.

- Lokalpolitik er emner, der fylder enormt meget i vores dagligdag. Det handler om vores børn, det handler om skoler, det handler om ældre. Der er det altså de lokale resultater og de lokale kandidater, der tæller, siger Ellemann-Jensen.

Det forestående valg til kommuner og regioner er det altoverskyggende tema på Venstres landsmøde, der finder sted i Vejle i weekenden.

Men ingen i Venstre-toppen vil dog melde nogle helt håndfaste succeskriterier ud. Ved seneste kommunalvalg i 2013 fik Venstre 26,6 procent af stemmerne.

Og selv om Socialdemokratiet fik 29,5 procent og dermed blev det største parti på landsplan, lykkedes det Venstre at få klart flest borgmesterposter.

- Vi havde et valg sidste gang, hvor alle marginalerne var på vores side. Hvis få stemmer var faldet anderledes, havde valget set meget anderledes ud. Vi havde nogle gode konstitueringer, siger Jakob Ellemann-Jensen.

- Det var imponerende. Og jeg ved, at det vil folk lokalt bestræbe sig på at opnå igen.

/ritzau/