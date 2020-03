Venstre vil have plan for genåbning af Aalborg efter COVID-19

AALBORG:Venstre i Aalborg Byråd kræver nu en plan for, hvad der skal ske efter COVID-19 i Aalborg Kommune, når statsminister Mette Frederiksen (S) har trykket på samfundets genstartsknap.

Derfor appellerer partiet til borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) om at indbyde alle partier i byrådet til møde og idégenereringsproces, hvor man sammen med erhvervsliv, medarbejdere og andre interessenter kan drøfte genåbningen af landets tredjestørste kommunen.

Venstres politiske leder i Aalborg, Jan Nymark Thaysen vil have en samlet plan for genåbningen af landets tredjestørste kommune . Arkivfoto: Peter Broen

Konkret vil Venstre have, at man ser på, hvordan man i Aalborg Kommune bedst muligt kommer tilbage til en normal hverdag, når corona-krisen er ovre. Desuden vil venstre havde diskuteret, hvordan man får håndteret de udfordringer, som man er stødte på i krisen og får sikret, at økonomien for COVID19 ikke tømmer kommunekassen.

- Vi vi gerne i dialog med erhvervslivet finde ud af, hvordan vi gør bedst gavn, og hvordan de investeringer vi foretager kan få flest mulige hænder i arbejde igen. Det er det, som Venstre siger på landsplan, så lad os nu få kigget på det i Aalborg, siger Venstres politiske leder i Aalborg, Jan Nymark Thaysen.

I forvejen er der bl.a. fremrykket investeringer og udskudt regninger ,og i forhold til, hvad Venstre-lederen, mener at kommunen skal foretager sig yderligere, siger han.

- Vi skal målrette det og gør noget, der virker, siger Jan Nymark Thaysen.

Han tilføjer, at udskydelsen af betalingen af anden rate af dækningsafgiften på 44,1 mio. kr., som budgetforligspartierne har besluttet, jo stadig skal betales af butikker og erhvervsliv.

Man skubber bare udgift

- Det forsvinder jo ikke,det skal stadig betales, man skubber bare en udgift. Det går jo ikke konkret ind og hjælper, det er bare en udskydelse af problemet.

Han mener også, at man skal have klarlagt, hvor virksomhedernes udfordringer ligger som følge af corona-krisen eksempelvis i forhold til arbejdskraft.

- Vi skal hurtigst muligt have taget hul på snakken for problemerne er derude, det kan jeg høre, når jeg snakker med erhvervslivet.

Oplagt med møde

På borgmesterkontorets siger Thomas Kastrup-Larsen (S).

- Vi er jo allerede i fuld gang med at lægge de der planer i kommunen, og jeg tænker, at det er helt oplagt at tage sådan et møde i regi af den udvidede magistrat, hvor Venstre er repræsenteret.

Borgmesteren tager opfordringen op.

- Jeg tager meget gerne møder, og jeg tænker, at den udvidede magistrat, hvor alle partier er repræsenteret er et godt sted, og derudover har vi i denne uge et møde i erhvervsrådets formandskab, hvor vi kommer til at drøfte forskellige ting.

Thomas Kastrup-Larsen ser frem til genåbningen.

- Hvis der er en, der synes, at det her er træls i forhold til Aalborg Kommune vækst, udvikling og livskvalitet, så er det mig, siger borgmesteren, der tilføjer, at man skal være forsigtige i situationen.