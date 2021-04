Venstre vil skyde en halv milliard i ansattes trivsel

KØBENHAVN:Venstre vil sætte en halv milliard kroner af til at hjælpe virksomheder med at forbedre trivslen på danske arbejdspladser.

Beskæftigelsesordfører Hans Andersen (V) forklarer, at pengene skal være en del af en fond, som virksomheder kan søge, hvis de vil iværksætte tiltag for at forbedre trivslen.

- Rigtig mange har arbejdet hjemme, andre har arbejdet med restriktioner. Nogen har måske oplevet at arbejdsliv og privatliv er flydt sammen.

- Vi oplever, at mange føler, det har været stressende og ensomt, siger Hans Andersen.

Især de unge, der er blevet ansat under nedlukningen, skal nyde godt af pengene, forklarer han.

- Der er unge mennesker, der endnu ikke har været fysisk på deres arbejdsplads. De har været ansat under pandemien og arbejdet hjemmefra siden ansættelsens start, siger Hans Andersen.

Beskæftigelsesordføreren forestiller sig, at der er unge, som vil kunne drage nytte af en mentorordning, eller at virksomheder kunne inddrage eksterne konsulenter til at se på trivslen på arbejdspladsen.

- Det er enormt vigtigt, at de (unge, red.) får en god start. Jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der er udfordrede af, at de kun har set deres kolleger gennem skærmen, siger han.

Men pengene er ikke kun tiltænkt de nye på arbejdsmarkedet.

- Vi skal jo nærmest have en første arbejdsdag alle sammen, når vi igen mødes fysisk på arbejdspladsen, siger han.

Og hvis virksomheder vil støtte op om deres medarbejdere ved at arrangere aktiviteter eller sørge for, at der er tid til snak og samtale, så skal der støttes op om det politisk, mener Hans Andersen.

- Vi oplever, at rigtig mange mennesker føler, det har været stressende og ensomt. Der ønsker vi at støtte op om at sikre endnu bedre trivsel på vores arbejdspladser, siger han.

Pengene skal kunne søges af danske virksomheder - offentlige såvel som private.

