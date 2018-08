Venstre vil stadig lukke plejehjem

KLOKKERHOLM: Den seneste uge har socialdemokraternes medlemmer af ældreomsorgsudvalget skiftet holdning til lukningen af plejehjemmet Hellevadlund. Men det er langt fra sikkert, at det betyder en redning af stedet.

Venstre har nemlig ikke rykket sig en millimeter på spørgsmålet.

- Jeg mener stadig præcist det samme. Det var den rigtige beslutning, vi tog, siger Jan Thaibert.

Han er træt af, at der nu bliver sået tvivl om en beslutning, som de var fuldstændig enige om i udvalget inden sommerferien.

- Det irriterer mig grænseløst. Vi var enige, og nu bøjer de af på grund af kritik, mener Jan Thaibert.

Og det er dumt, mener han. Beslutningen var nemlig den rigtige.

- Det bliver for dyrt. Der skal ikke holdes et lille plejehjem i live for enhver pris, siger han.

At man ikke kan få lov til at blive i sin by, når man bliver gammel, kan han godt se er ærgerligt. Men ikke ærgerligt nok til, at det skal koste kommunen penge.

Luksusproblem

- Det er et problem. Men det er et luksusproblem. Vi skal have pladser nok, og vi skal have styr på økonomien. Vi kan ikke garantere, at folk kan blive i deres egen by, når de skal på plejehjem.

Hans Erik Kristensen fra Klokkerholm, der har startet en initiativgruppe imod lukningen, ryster på hovedet over, at det skulle være en luksus at kunne blive boende i sin egen by, når man har brug for pleje.

- Det er ikke en luksus. Det er en menneskeret, mener han.

- Der er en verden til forskel på at få lov til at bo i Klokkerholm og på at skulle ud til andre byer, siger han.

Han glæder sig over Socialdemokraternes holdningsskifte og håber, det fører til ændring.

- Jeg tror, de har stukket en finger i jorden og fundet ud af, hvordan folk har det med det. Og det er jo positivt for os. Jeg håber, andre kan følge trop.

Enigt Venstre

Men det skal han altså ikke regne med, at Venstre gør. Ligesom Jan Thaibert siger partiets andet medlem i ældreomsorgsudvalget, Klaus Klæstrup, også klart nej til at holde liv i Hellevadlund som plejehjem.

- Med hensyn til økonomi og ordentlighed er det den rigtige beslutning, siger han.

Argumentet fra Ole Jespersgård, der mandag i NORDJYSKE proklamerede, at han ville holde Hellevadlund åbent for at imødekomme en mangel på aflastningspladser i plejen, er Klaus Klæstrup ikke med på.

- De pladser kan godt findes andre steder, og det skal vi nok finde en løsning på til udvalgsmødet, siger han

Han mener, at modstanden fra Klokkerholmborgerne ikke ville være så stor, hvis der var et større kendskab til de tryghedspladser, der skal være i bygningen i stedet for. Det er ældreboliger, hvor der ikke er fast personale, men hvor der naturligt ofte vil være hjemmehjælpere i bygningen.

- De ældreboliger kommer til at dække nogle pladser, som ellers ville skulle i ældreplejen, mener han.

Med de to Venstremænds fortsatte opbakning til lukningen er der sammen med Erik Sørensen fra Dansk Folkeparti fortsat et flertal for lukningen i udvalget. Hvordan en eventuel afstemning ville se ud i byråd, er dog uvist efter de seneste holdningsskift.