Venstregruppe i samlet forsvar for 13-årige Aphinya: Lad sagen gå om

VESTHIMMERLAND: Venstres byrådsgruppe i Vesthimmerland går nu til samlet forsvar for den 13-årige thailandske pige Aphinya Pechmuang, som står til at skulle forlade Danmark i disse dage.

Det sker i et brev, som i dag bliver sendt til deres partifælle, integrationsminister Inger Støjberg, samt udlændingenævnet, der behandler klager over afgørelser taget i udlændingestyrelsen.

I skrivelsen beder de folkevalgte politikere blandt andet om at sagen skal gå om, fordi de ikke finder at udvisningen er foretaget på det bedste grundlag.

- Vi synes at loven grundlæggende er i orden. Men den bør administreres på en anden måde. Der bør være mulighed for undtagelser, når man kan se, at der er tale om god integration, siger Venstres gruppeformand i Vesthimmerlands byråd, Kurt Friis Jørgensen.

Borgmester: Skrivebordsafgørelse

Venstre-borgmester Per Bach Laursen er enig:

- Afgørelsen er korrekt ud fra loven. Men man må kunne lave en form for lokal høring med de fagpersoner, der har med hende at gøre. Det her virker som en afgørelse, der kun er foregået ved et skrivebord langt væk, og vi skriver, fordi vi har et spinkelt håb om, at afgørelsen tages om, siger han.

Pigens lærere har blandt andet rost Aphinya Pechmuang for at være meget lærenem og positiv og i øvrigt have lært sig rimeligt dansk på kun halvandet år.

I brevet henviser Venstre-politikerne til en lignende sag fra Silkeborg, hvor en 14-årig kinesisk pige sidste år fik et afslag på opholdstilladelse omstødt, så hun kunne blive i Danmark hos sin mor og danske stedfar.

Forskellen er, at den kinesiske pige "kun" var et år om at blive hentet til landet, Aphinya har været hos sin mormor i Thailand i fire år uden sin mor.

Netop den lange tid før familiesammenføringen var afgørende for Udlændingestyrelsen og siden Udlændingenævnet, der tidligere har stadfæstet udvisningen.