Venstremand bliver generalkonsul i Flensborg

DANMARK: Regeringen udnævner Kim Andersen som generalkonsul i Flensborg.

Det oplyser udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) i en pressemeddelelse.

- Jeg er meget glad for, at regeringen nu kan udnævne Kim Andersen som kommende generalkonsul i Flensborg. Han har gode forudsætninger for at være Danmarks forpost i Flensborg, siger Anders Samuelsen.

Kim Andersen afløser Henrik Becker-Christensen, der tiltrådte i 1998. Han tiltræder i september i år.

- Da jeg så, at stillingen som generalkonsul i Flensborg var slået op, var jeg ikke i tvivl om, at jeg ønskede at søge den. Med min baggrund er der tale om en drømmestilling, siger Kim Andersen.

Kim Andersen har siddet i Folketinget for Venstre. Han er formand for Folketingets Sydslesvig-udvalg.

- Jeg er stolt over at skulle videreføre den store indsats, som Henrik Becker-Christensen har ydet igennem hele sin embedsperiode, siger Kim Andersen.

Posten gik oprindelig til Bertel Haarder (V), som ikke blev minister ved en regeringsrokade. Men Haarder trak sig, fordi udnævnelsen vakte modstand i det danske mindretal.

Socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen, som sidder i Sydslesvig-udvalget, glæder sig over udnævnelsen af Kim Andersen efter et "rodet forløb".

- Kim Andersen har været en god og samlende formand for Sydslesvig-udvalget, og jeg er overbevist om, at han ligeledes bliver en glimrende generalkonsul i Flensborg, siger Christian Rabjerg Madsen.

- Kim Andersen er dybt optaget af mindretallet og har erfaringen til at løfte opgaven.

28 personer søgte stillingen som generalkonsul. Kim Andersen er ansat efter indstilling fra Udenrigsministeriet.

Regeringens ansættelsesudvalg valgte ham efter interviews og test af ansøgerne. Ansættelsen af Kim Andersen er betinget af, at de tyske myndigheder formelt accepterer ansættelsen.

/ritzau/